"Южмаш" в ноябре поставит две конструкции для ракеты-носителя Antares

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" в ноябре текущего года планирует отгрузить для американской компании Orbital ATK две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

"Южный машиностроительный завод им. Макарова" готовит на ноябрь 2016 года отгрузку для американской компании Orbital ATK двух основных конструкций первой ступени ракеты-носителя Antares, грузовые рейсы которой к Международной космической станции в рамках контракта с NASA были возобновлены в октябре этого года со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс. Планируется, что в ближайшее время сразу две ракеты будут доставлены в Николаевский порт для отправки к месту старта", - говорится в сообщении.

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Представители агентства добавили, что до конца 2018 года планируется осуществить пять пусков ракеты-носителя Antares, а с 2019 по 2024 годы - еще шесть.

Как сообщал УНИАН, 18 октября с космодрома Уоллопс (США) успешно стартовала ракета-носитель Antares.

Проект "Antares" был начат в 2013 году. В этом проекте Украина создает основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя Antares, которая предназначена для доставки грузов на МКС. С начала реализации программы состоялось 6 пусков, 5 из которых были успешными.

В 2014 году из-за проблем с двигателем ракета-носитель взорвалась через несколько секунд после старта, а проект был приостановлен. Американская сторона приняла решение заменить двигатель российского производства. Последние полтора года украинские специалисты занимались модернизацией первой ступени, адаптируя ее к новому двигателю.