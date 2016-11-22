"Антонов" обжалует решение российского суда о выплате $2,8 миллиона Минобороны РФ

Госпредприятие "Антонов" намерено обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, вынесенного 18 ноября, о взыскании с предприятия неустойки в пользу Минобороны Российской Федерации в размере 180 млн рублей (2,8 млн долл. - УНИАН).

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Антонова".

"18 ноября 2016 году была оглашена резолютивная часть решения суда, согласно которой иск был удовлетворен частично, в размере 180 млн рублей. В настоящий момент вопрос обжалования указанного решения прорабатывается специалистами юридического управления госпредприятия "Антонов", - сообщили представители предприятия.

По словам пресс-службы, Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд города Москва с иском о взыскании 753,3 млн рублей неустойки за просрочку выполнения обязательств по проведению опытно-конструкторских работ по созданию военно-транспортного самолета Ан-70.

"В ходе судебного процесса госпредприятие "Антонов" предоставляло аргументы против удовлетворения требований, изложенных в иске", - добавили представители "Антонова", отметив, что дополнительные комментарии будут предоставлены лишь после получения предприятием полного текста решения суда.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Антонова" сообщило, что в 2017 году планирует полностью завершить программу импортозамещения российских комплектующих.

Кроме того, президент "Антонова" Коцюба сообщил, что до конца года госпредприятие намерено свернуть совместные с Россией транспортные проекты, в частности, в рамках совместной работы с транспортной компанией «Волга-Днепр».

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.