Полторак обсудил с президентом Пакистана возможную торговлю боеприпасами и сотрудничество в танкостроении

Об этом он заявил во время встречи с президентом Республики Пакистан Мамнуном Хусейном и министром оборонной промышленности Рана Танвир Хусейном в рамках своего визита в эту страну, сообщает пресс-служба Минобороны.

Президент Пакистана предложил активизировать сотрудничество между двумя государствами в вопросах военно-промышленной сферы.

«Мне известно, что военно-промышленный комплекс Украины достаточно развит. Поэтому я бы хотел инициировать углубление наших взаимоотношений и рассмотреть возможность создания совместных предприятий в этой отрасли», - сказал Хусейн.

Читайте такжеВ Украине испытали новое оружие для армии, "Укроборонпром" показал видео стрельб с воздуха

Также, по его словам, Пакистана интересен опыт Украины в области судостроения и развития информационных технологий.

В свою очередь Полторак отметил, что потенциал двустороннего сотрудничества еще не исчерпан, ведь есть ряд долговременных проектов. В частности, речь идет о сфере танкостроения.

«В настоящее время нам интересен ваш опыт в создании концерна по изготовлению вооружения и боеприпасов. И мы уже достигли определенных договоренностей в этом направлении. В ближайшее время наши эксперты приедут в Пакистан для изучения опыта развертывания такого производства», - сказал министр обороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны также обсудили вопрос возможной торговли боеприпасами между странами.