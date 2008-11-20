Япония инвестирует в украинский ГМК 1,2 млрд. долл.

Япония планирует реализовать на украинских металлургических предприятиях ряд инвестиционных проектов по внедрению энергоэфективных, ресурсосберегающих и экологических программ суммарной стоимостью 1 млрд. 200 млн. долл.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства промышленной политики Украины, об этом заявили представители делегации японской корпорации «Sumitomo» 18 ноября на встрече с заместителем министра промполитики Сергеем ГРИЩЕНКО.

В ходе встречи было рассмотрено теперешнее состояние металлургической отрасли в Украине и мире, меры украинского правительства по преодолению негативных кризисных тенденций в отрасли и т.д.

Кроме того, стороны отметили возможность развития сотрудничества между Украиной и Японией в следующих направлениях: сотрудничество в рамках Киотского протокола, инициация увеличения кредитной линии японского банка (JIBC) до 1 млрд. долл. с целью реализации инвестиционных проектов в экологической сфере, реализация программ энергосбережения в промышленном секторе.

В завершение участники встречи договорились продолжить работу по указанным направлениям.