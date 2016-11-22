Рост промпроизводства в Украине замедлился до 0,8%
Наибольший рост зафиксирован в поставке электроэнергии, газа и пара, пищевой промышленности и добыче металлических руд.
Рост промышленного производства в Украине в октябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2015 года, замедлился до 0,8% с 2% месяцем ранее.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем 2016 года, в октябре рост промпроизводства ускорился до 5,7% после 4,4% роста в сентябре к августу.
С начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 1,9%.
По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года зафиксирован в производстве прочих машин и оборудования – на 12,4%, производстве электрооборудования – на 6,7%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 3,7%.
Наибольший рост по сравнению с сентябрем 2016 года зафиксирован в поставке электроэнергии, газа и пара – на 19%, пищевой промышленности – на 13,7%, добыче металлических руд – на 11,6%.
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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года замедлился до 2% с 3,4% месяцем ранее. По сравнению с августом 2016 года в сентябре зафиксирован рост промпроизводства на 4,4% после падения на 0,8% в августе к июлю. За январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство в Украине выросло на 2%.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.
Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.