Рост промпроизводства в Украине замедлился до 0,8%

Рост промышленного производства в Украине в октябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2015 года, замедлился до 0,8% с 2% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем 2016 года, в октябре рост промпроизводства ускорился до 5,7% после 4,4% роста в сентябре к августу.

С начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 1,9%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года зафиксирован в производстве прочих машин и оборудования – на 12,4%, производстве электрооборудования – на 6,7%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 3,7%.

Наибольший рост по сравнению с сентябрем 2016 года зафиксирован в поставке электроэнергии, газа и пара – на 19%, пищевой промышленности – на 13,7%, добыче металлических руд – на 11,6%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года замедлился до 2% с 3,4% месяцем ранее. По сравнению с августом 2016 года в сентябре зафиксирован рост промпроизводства на 4,4% после падения на 0,8% в августе к июлю. За январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство в Украине выросло на 2%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.