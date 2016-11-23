"Укроборонпром" на выставке в Пакистане показал макеты "Оплота", БТРов и противотанковых ракет (видео)
09:56, 23 ноября 2016Промышленность
1885
Во вторник, 22 ноября, государственный концерн "Укроборонпром" принял участие в международной выставке IDEAS-2016 в Пакистане.
"Укроборонпром" принял участие в международной выставке IDEAS-2016 / Укроборонпром
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
На украинском стенде представлены макеты ОБТ БМ "Оплот", бронетранспортеров "БТР-3Е1" и "БТР-4", противотанковых ракет, а также система активной защиты.
Читайте такжеВ Украине испытали новое оружие для армии, "Укроборонпром" показал видео стрельб с воздуха
Участие в выставке принимают 6 предприятий-участников концерна.
Ранее государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, осуществил поставку четвертой партии танков "Оплот" в Таиланд по контракту, подписанному в 2011 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter