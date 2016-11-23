Кабмин планирует расторгнуть договор с Россией о ремонте военной авиатехники

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 23 ноября, планирует рассмотреть более 30 вопросов, в числе которых расторжение украинско-российского договора о ремонте военной авиатехники, внесение изменений в законодательство о радиочастотном ресурсе, а также упорядочение работы Зоны отчуждения.

Об этом говорится в повестке дня работы правительства.

Кроме того, министры обсудят различные аспекты аудита финансовой деятельности субъектов хозяйствования, назначат стипендии представителям медийной сферы, обсудят ряд вопросов земельных отношений, а также вопросы распределения доходов от реализации конфискованного по решению суда имущества.

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Отдельные пункты повестки дня работы правительства – утверждение порядка освобождения от уплаты НДС операций по поставке услуг для реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации, проведение в Украине международных форумов "Innovation market" и "Инновационная экономика и наука", а также назначение представителя Кабинета министров в Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство намерено принять ряд решений по дерегуляции.

Заседание правительства, как ожидается, начнется в 11:00.