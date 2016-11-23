Украина модернизирует для Пакистана танки на сумму более $600 миллионов

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, подписала договор с Пакистаном на ремонт и модернизацию танков на сумму 600 миллионов долларов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины, документ подписали сегодня, 23 ноября, генеральный директор "Укрспецэкспорта" Павел Букин и председатель правления Предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн.

"Договоренности касаются технического обслуживания и модернизации танков. Как следствие, украинские предприятия военно-промышленного комплекса получат заказ на сумму более 600 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Подписание документа состоялось при участии министра обороны Украины Степана Полторака, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и федерального министра оборонной промышленности Пакистана Рана Танвира Хусейна.

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Как сообщал УНИАН, объем экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения, подписанных госконцерном "Укроборонпром", с начала 2016 года составил 1,5 миллиарда долларов. Основными заказчиками украинского вооружения являются Саудовская Аравия и Ирак. Кроме того, в списке основных экспортеров украинского вооружения Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а также ряд африканских стран, в частности Алжир, Египет, Эфиопия, Ангола и Нигерия.

Справка УНИАН. Госкомпания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий – производителей спецтехники.