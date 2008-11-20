На ММЗ изменены условия оплаты труда при простое в период кризиса

Конференция трудового коллектива ЗАО «Макеевский металлургический завод» 18 ноября внесла в коллективный договор изменения, касающиеся условий оплаты труда при вынужденном простое промышленно-производственного персонала в период кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ММЗ, делегаты утвердили предложение администрации завода об оплате труда промышленно-производственного персонала во время вынужденного простоя не по вине работника в следующем порядке: если работник находится на рабочем месте — в размере 100% тарифа; если работник не находится на рабочем месте — в размере 2/3 тарифа.

Как отмечается в сообщении, изменения коллективного договора утверждены в полном соответсвии ст 113 КЗОТ Украины. Новые условия оплаты труда будут действовать до принятия нового Коллективного договора.

В релизе также отмечается, что «несмотря на существенное сокращение производства, на заводе на текущий момент нет увольнений либо сокращений персонала».

Генеральный директор ЗАО «ММЗ» Энвер Цкитишвили поблагодарил профком и коллектив за понимание.

Справка УНИАН. ЗАО «Макеевский металлургический завод» (г. Макеевка, Донецкая обл.) работает на базе находящегося в процедуре санации ОАО "Макеевский металлургический комбинат им. Кирова".

ОАО "Макеевский металлургический комбинат" являлось предприятием с полным металлургическим циклом, производило прокат, стальные слитки и чугун, рельсовые крепления, проволоку "катанку" из рядовых и конструкционных марок стали различного диаметра, уголки и арматуру.

По итогам первого полугодия 2008 года финансовый результат ЗАО «ММЗ» от обычной деятельности до налогообложения составил 20,1 млн. грн., что на 120,2 млн. грн., или почти в 7 раз меньше, чем за первое полугодие 2007 года.