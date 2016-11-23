"Укроборонпром" недофинансируют на миллиард гривень

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил гендиректор концерна Роман Романов.

"Мы недополучим около 1 млрд грн", - сказал он.

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Романов подчеркнул, что в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск.

"Житомирский бронетанковый - около 500 человек уйдут в неоплаченный отпуск, Львовский бронетанковый - 150", - сказал Романов и добавил, что в случае проблем с финансированием концерн может начать увольнение персонала.

По его словам, причиной недофинансирования гособоронзаказа стала неэффективная работа Верховной Рады в приятии необходимых законопроектов.

Также Романов добавил, что "Укроборонпром" не имеет текущих обязательств перед Минобороны Украины по гособоронзаказам за 2014-2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что в этом году армия недополучит финансирование в объеме 3,6 млрд грн, который составляют средства от конфиската.

Согласно госбюджету на 2016 год, финансирование Министерства обороны Украины должно было составить 55,6 млрд грн. В 2017 году на нужды Минобороны планируется выделить 64 млрд грн.