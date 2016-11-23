Половина предприятий "Укроборонпрома" убыточны - гендиректор

В структуре государственного концерна "Укроборонпром" только 56 предприятий из 105, находящихся в составе концерна, стали прибыльными по итогам 9 месяцев текущего года.

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Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил гендиректор концерна Роман Романов.

"В составе концерна на данный момент 105 предприятий... Прибыльные на сегодняшний день только 56 предприятий", - сказал он.

По словам Романова, концерн намерен ликвидировать шесть убыточных предприятий.

Как сообщал УНИАН, по словам Романова, в этом году концерн недополучит около 1 млрд грн по гособоронзаказу на 2016 год.

Ранее в концерне сообщили, что "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 млрд грн. Согласно сообщению пресс-службы концерна, в общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 млрд грн, на предприятия концерна пришлось только 32,5%.