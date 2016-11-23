"Антонов" в декабре представит новый транспортный самолет Ан-132

Торжественная выкатка нового транспортного самолета Ан-132 состоится в декабре этого года.

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Об этом в ходе брифинга сообщил гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов.

"Уже в декабре мы представим новый самолет Ан-132", - сказал Романов

Ранее в интервью УНИАН руководитель программы, заместитель главного конструктора «Антонов» Александр Хохлов сообщил, что в рамках выполнения контракта с аравийским предприятием KACST предприятие планирует уже в первом квартале 2017 года отправить заказчику - Саудовской Аравии - первый самолет Ан-132.

В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях "Антонова" в Киеве.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц. В октябре 2015 года был подписан контракт на поставку двигателей PW150A компании Pratt & Whitney для самолета - демонстратора Ан-132D. В марте текущего года "Антонов" подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для Ан-132D.