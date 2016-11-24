Сделано в Украине: "Антонов" завершает сборку первого самолета Ан-132 (фото)

Государственное предприятие «Антонов» завершает работы по сборке первого экземпляра нового самолета Ан-132.

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В сети Facebook опубликовали фотографии, подтверждающие, что самолет практически готов: полностью собран фюзеляж, установлены крылья и двигатели производства Pratt& Whitney Canada.

Как сообщал УНИАН, выкатка самолета состоится уже в декабре.

Ранее в интервью УНИАН руководитель программы, заместитель главного конструктора «Антонов» Александр Хохлов сообщил, что в рамках выполнения контракта с аравийским предприятием KACST предприятие планирует уже в первом квартале 2017 года отправить заказчику - Саудовской Аравии - первый самолет Ан-132.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.