Кабмин разделил металлургов на два лагеря

Меморандум о взаимопонимании между металлургами и Кабинетом министров Украины, по прошествии 10 дней с момента его подписания, стал яблоком раздора для собственников металлургических активов Украины. Изначально воспринятый представителями металлургических компаний со сдержанным оптимизмом, Меморандум, тем не менее, сразу же вызвал ряд нареканий, которые, по идее, должны были быть учтены рабочей группой Кабмина. Но время идет, а противоречия только усугубляются, самое главное из них - положение о декларировании цен на металлопродукцию на внутриукраинском рынке. Если для ММК им. Ильича это благо, то для Группы Метинвест - тяжелый удар.

«Декларации» в помощь

Обозначив в Меморандуме свое желание взять под контроль ценообразование на внутреннем рынке продукции предприятий Горно-металлургического комплекса (ГМК), Кабмин обосновал это необходимостью стабилизации ценовой ситуации и предложил внедрить регистрацию цен на горнорудную, угольную, коксующуюся, ферросплавную и металлургическую продукцию, которая производится отечественными предприятиями и реализуется на внутреннем рынке. Следующим шагом, по мнению правительства, должна стать декларация изменения цен на перечисленные виды продукции. Несмотря на то, что уже 10 ноября – в день подписания Меморандума - крупнейшая горно-металлургическая компания Украины - Группа Метинвест выступила категорически против этой инициативы, уже 12 ноября Кабмин одобрил постановление о декларировании цен. Своим распоряжением Кабмин постановил, что изменение оптово-отпускных цен на продукцию предприятий ГМК подлежит обязательному декларированию. Другими словами, Кабмин требует от собственников горно-металлургических предприятий согласовывать с ним цены на железорудное сырье и металлопродукцию. Кроме того, своим постановлением Кабмин намерен установить норматив рентабельности для предприятий ГМК на уровне не выше 10%.

Логика правительства понятна – собственники предприятий десять раз подумают, прежде чем поднимать цены на свою продукцию, ведь их придется не только обосновывать, исходя из максимальной рентабельности в 10%, но и сама процедура предварительной регистрации цен может оказаться крайне сложной и затянутой. В то же время, результатом этих нововведений должны стать стабильно низкие цены на железорудное сырье и металлопрокат на украинском рынке, что позволит оздоровить ситуацию в экспортноориентированной отрасли за счет роста внутреннего потребления, т.к. международный рынок металлопродукции продолжает свое неуклонное падение в условиях мирового кризисна.

Все было бы не плохо, если бы не застарелый конфликт в украинском ГМК, уже год продолжающийся вокруг цен на железорудное сырье (жрс) для металлургических предприятий, не имеющих собственной сырьевой базы. К таковым относятся Алчевский и Днепровский меткомбинаты, входящие в состав корпорации ИСД, Меткомбинат им. Ильича и «Запорожсталь». Не имеющие сырья металлурги постоянно обвиняют Группу Метинвест в неоправданном завышении цен на железорудный концентрат, а также в монопольном положении на украинском рынке ЖРС. Метпредприятия не имеющие сырьевой базы убеждены, что цена на ЖРС должна снижаться прямо пропорционально ценам на металлопрокат, которые сократились в сравнении с июлем этого года в 2-3 раза, тогда как мировая цена на ЖРС оставалась неизменной с 1 апреля этого года. (В частности, квадратная заготовка, стоившая в июле более 1 тыс. 200 долл. за 1 тонну, в ноябре упала в цене до менее 400 долл. за 1 тонну, стоимость 1 тонны ЖРС оставалась с 1 апреля и до последнего времени на уровне около 120 долл. за тонну).

Генеральный директор Объединения «Металлугпром» Василий Харахулах:

Это постановление является чрезмерным. Мы, как обычно перестарались, введя декларацию цен практически на всю номенклатуру производимой металлургами продукции. Декларирование цен следовало бы распространить только на основополагающую продукцию отрасли, в частности, на железорудное сырье, металлопрокат, а не на все подряд – от руды до гвоздя. Данная мера правительства не имела бы смысла, при условии достижения договоренностей по ценам на ЖРС между собственниками металлургических активов. Не умеют договариваться – вот и результат.

Война на два лагеря В этой связи нельзя не напомнить, что в начале ноября «Запорожсталь» договорилась с Группой Метинвест о снижении цен на железорудный концентрат на 41,7% (на 50 долл.) - до 70 долларов за тонну. Однако, достичь компромисса с ИСД и ММК им.Ильича Метинвесту так и не удалось. Если ИСД ведет себя вполне дипломатично, то ММК им.Ильича в лице его генерального директора Владимира Бойко постоянно выступает с обличительными заявлениями в адрес Метинвеста. По его мнению, в условиях кризиса введение декларации цен является единственным способом «поставить монополистов на место». Более того, Бойко уже сам стал диктовать цены на ЖРС Метинвесту. Гендиректор ММК им. Ильича считает, что сегодня экономически обоснованной ценой на железорудное сырье будет 35-50 долларов за тонну.

Можно только догадываться, какую реакцию подобные заявления вызывают в Метинвесте, так как Группа предпочитает не комментировать сложившуюся ситуацию, напоминая лишь, что гендиректор Метинвеста Игорь Сырый поставил свою подпись под Меморандумом, только при условии исключения из него пункта о декларировании цен. Таким образом, в случае подписания распоряжения о декларации цен Юлией Тимошенко и вступления его в силу, можно ожидать, что Метинвест отзовет свою подпись под Меморандумом.

Жестко раскритиковали декларирование цен и в «Смарт-Холдинге». Как сказано в комментарии, распространенном ЗАО «Смарт-Холдинг», его генеральный директор Алексей Пертин считает, что «любое декларирование цен и введение норматива рентабельности – является нерыночным актом и в случае принятия подобного пункта в постановлении Кабмина компания отзовет свою подпись под Меморандумом».

Алексей Пертин, считает, что данное постановление пролоббировано отдельными финансово-промышленными группами и в случае его принятия Украине грозят антидемпинговые расследования. «У правительств стран, куда мы традиционно поставляем металлопродукцию, появится возможность обвинить Украину в протекционизме», - подытожил гендиректор «Смарт-Холдинга».

На это - адепт декларации цен – Владимир Бойко отметил, что «важно, чтобы цена внутренняя была не ниже, чем экспортная. Как только внутренние цены на продукцию ГМК будут ниже, чем экспортные мы сразу нарвемся на антидемпинговые расследования против наших предприятий за рубежом».

Полное неприятие распоряжения Кабмина, продемонстрировал и «Укртрубопром». В пресс-релизе Объединения сказано, что «украинские трубные предприятия, подписавшие Меморандум, изначально были против установления госрегулирования цен на трубную продукцию. При этом Меморандум подписан до конца года, а регулирование цен вводится бессрочно. Получается, что правительство берет на себя обязательства, которые за полтора месяца практически невыполнимы, а металлургов этим постановлением еще больше загоняет в кризис».

В своем пресс-релизе «Укртрубопром» очень четко сформулировал претензии к распоряжению Кабмина, под которыми смогла бы подписаться, как минимум, половина металлургических предприятий Украины. В частности, там отмечается, что обязательная регистрация цен на трубную продукцию существенно затормозит процесс выполнения заказов. «Во-первых, трубным предприятиям, поставляющим на внутренний рынок тысячи видов продукции с разной себестоимостью, на подготовку документов для начальной регистрации цен (не говоря уже о последующих их изменениях) потребуется от 3 до 6 месяцев. Плюс рассмотрение в Минпромполитики — еще 20 дней. Во-вторых, пока цены на трубную заготовку, штрипс и другое сырье (львиная доля которых закупается на внутреннем рынке) не будут зарегистрированы металлургами, трубные предприятия не смогут даже начать процесс подготовки документов на регистрацию. И каждое изменение цены (допустим, ее снижение), например, на руду, будет возбуждать цепную реакцию, в которой трубники являются самым последним звеном», - сказано в пресс-релие «Укртрубопрома».

Выходит, что кроме ММК им.Ильича в декларации цен, как инструменте воздействия на сырьевиков, может быть заинтересован только ИСД, и в меньшей степени уже договорившаяся с Метинвестом «Запорожсталь». Конечно, нельзя отрицать, что не подтвержденный АМК де-юре, де-факто монополизм на украинском рынке ЖРС присутствует. Как иначе можно расценивать тот факт, что Метинвест, владеющий Центральным, Северным, Ингулецким горно-обогатительными комбинатами и половиной Южного ГОКа, контролирует более 70% украинского рынка ЖРС. Тем не менее, загнав всех без разбора в рамки распоряжения о декларации цен, ради того чтобы заставить Метинвест снизить стоимость ЖРС для внутреннего рынка, Кабмин явно не разрядит обстановку в ГМК. Ну и конечно этот шаг вызовет очередную волну заявлений о том, что распоряжение о декларации цен, как и Меморандум о взаимопонимании, были пролоббированы ИСД, совладелец которой Виталий Гайдук является советником премьера и главой антикризисной группы Кабмина по вопросам ГМК.

Антон Лосев (УНИАН)