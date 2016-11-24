На экспортную пошлину на древесину европейцы могут ответить пошлиной на нашу продукцию - эксперт





Такое мнение высказал национальный координатор программы FLEG Всемирного банка Юрий Марчук, комментируя предложения правительства об отмене моратория на экспорт древесины.

«Норма об экспортной пошлине на уровне 20 процентов направлена на насыщение древесиной внутреннего рынка. Поэтому возникает вопрос: если мы вводим такую пошлину на нашей границе, то не введут ли нам пошлину на какую-то нашу продукцию на границе ЕС?», - заявил Юрий Марчук.

Он также отметил, что Министерство экономического развития и торговли будет не только регистрировать внешнеэкономические контракты на экспорт древесины, но и определять квоты продажи леса за границу.

«МЭРТ будет определять квоты на древесину, которую можно экспортировать. Объемы заготавливаемой древесины известны, согласно им министерства финансов и экономики уже сформировали бюджет на 2017 год, в котором заложена оплата за использование лесных ресурсов. Сколько древесины потребуется для внутреннего рынка, могли бы показать открытые торги. Если бы их провели честно, то мы увидели бы, сколько древесины «проглотит» внутренний рынок. Фактически, внешнеэкономическая деятельность будет вестись по остаточному принципу», - пояснил Юрий Марчук.

Эксперт добавил, что торговля по такому принципу дискриминирует экспортеров, а на введение квот нужно будет получить согласование в ЕС.

«Вопрос квотирования вызывает вопросы к Украине, которая подписала экономические договоры с Евросоюзом и ВТО. Это, безусловно, дискриминационная мера», - считает эксперт.

Юрий Марчук также отметил, что предложение правительства отменить мораторий на экспорт древесины нивелирует возможное введение экономических санкций со стороны Евросоюза.

«Мораторием мы сделали то, что не подписывали в договорах с Евросоюзом. Если бы ввели мораторий с точки зрения экологических проблем, например, какой-то вид древесины исчезает, поэтому запрещаем его дорубывать, никто бы нам и слова не сказал. Но если мы запретили экспорт, а продолжаем переработку и увеличиваем на европейском рынке объем полуфабриката, то можем нарваться на встречные санкции Евросоюза, и не только по этой группе древесины, но и по другим группам», - добавил Юрий Марчук.

Напомним, Кабинет Министров направил в Европейскую Комиссию документ для решения вопроса экспорта древесины по принципу открытого рынка и выполнения соглашений с Евросоюзом. В частности, предлагается отменить мораторий на вывоз древесины, ввести внешнеэкономические контракты и 20-процентную экспортную пошлину. Последние два предложения, по мнению профильных экспертов, окажут негативное влияние на лесную отрасль.

Закон о запрете экспорта лесо- и пиломатериалов в необработанном виде Верховная Рада приняла в апреле 2015 года. Мораторий на вывоз кругляка, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года. Запрет на экспорт сосны планируется ввести с 1 января 2017 года.