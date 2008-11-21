Предприятия Запорожской области спекулируют на кризисе

Председатель Запорожского облсовета Александр НЕФЕДОВ обвиняет руководителей крупных промпредприятий Запорожья, требующих продлить сроки реализации экологических программ, в попытке спекуляции на финансовом кризисе.

"Те предприятия, которые нормально работали в относительно длительный благополучный экономический период, получили прибыли и сверхприбыли. Сегодня, в условиях кризиса, нужно вложить эти средства в экологическую безопасность города и области. Если кто-то пытается спекулировать на ситуации с кризисом, жаловаться на спад производства и прочее, то предупреждаем - у вас ничего не получиться!", - говорится в интервью А. НЕФЕДОВА, обнародованном на официальном сайте Запорожского областного совета.

В интервью также отмечается, что программы, направленные на улучшение экологической ситуации в Запорожском регионе, были приняты еще 5 лет назад, но до сих пор не выполнены в полном объеме.

"Экологические целевые программы были приняты на сессиях облсовета ещё пять лет назад, но до сих пор мы слышим от производственников отговорки и ссылки на массу проблем, которые им постоянно мешают выполнять положения этих программ. На данном этапе, по графику, должна проводиться разработка проектно-сметной документации - это, кстати, не очень большие деньги. Затем придет время приобретать дорогостоящее оборудование. Если кризис к этому времени не пойдет на спад, мы с пониманием отнесемся только к тем предприятиям, которые всё это время не прекращали работу над внедрением природоохранных мероприятий. Однако, депутаты свою позицию не изменят - сроки графиков переноситься не будут!", - отмечает А. НЕФЕДОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября руководители крупнейших промпредприятий Запорожского региона - ОАО "Запорожсталь", ОАО "Днепроспецсталь", ОАО "Запорожский ферросплавный завод", ОАО "Запорожский абразивный комбинат", и ОАО "Запорожскокс" провели совместную пресс-конференцию, на которой озвучили перечень льгот, которые необходимы им для преодоления кризиса. Наряду с уменьшением размера платы за землю, тарифов на энергоносители, налоговой нагрузки и т.п. в данный перечень было внесено и продление сроков реализации мероприятий, предусмотренных программой выхода Запорожья из экологического кризиса, а так же отмена штрафных санкций за невыполнение данных мероприятий, вызывающих превышение объемов выбросов промпредприятиями вредных веществ.

Настаивая на данном пункте, руководители заводов ссылались на невозможность реализации "экологических программ" в связи с кризисом, приведшим к ухудшению показателей работы промпредприятий.

Так, в частности, председатель правления ОАО "Днепроспецсталь" Даниэль ВАЛК заявил, что цены на продукцию ДСС на сегодняшний день упали более чем в 2 раза, а себестоимость производства увеличилась в 3 раза, что привело к резкому снижению прибыльности предприятия.

"Уровень прибыльности у нас на сегодняшний день упал в 3-4 раза. А это значит, что на сегодняшний день мы работаем просто в "ноль", - заявил Д.ВАЛК. Каким был уровень прибыльности ДСС до кризиса, председатель правления предприятия не уточнил.