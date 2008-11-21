Кабмин освободил ГМК и химпром от 100% предоплаты за газ

Предприятия горно-металлургического комплекса и химической промышленности Украины освобождены от 100% предоплаты при покупке природного газа.

Как сообщил сегодня в ходе пресс-конференции министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, авансовые платежи для предприятий ГМК и химпрома при приобретении природного газа будут составлять 50% от стоимости газа.

Кроме того, по данным В.НОВИЦКОГО, своим постановлением Кабмин освободил предприятия ГМК и химпрома от платы, компенсирующей расходы НАК «Нафтогаз Украины» по реализации природного газа.