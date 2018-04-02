Пока не снится рокот космодрома

У космической отрасли Украины, несмотря на приход холодной поры года, стоят жаркие деньки. Правительство вплотную занялось аудитом работы Государственного космического агентства (ГКАУ). Это следует из заявления премьер-министра Владимира Гройсмана 18 ноября в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«…Я провел совещание со всеми представителями космической отрасли, я создам небольшую рабочую группу, хочу детально разобраться, что происходит в космической отрасли, начатые проекты, эффективно начать, есть ли проблемы, я думаю, что есть, сколько надо ресурсов, источники финансирования, как должна работать система управления космической отраслью. Это все требует ответа, потому что там даже нет эффективной системы управления», - сказал премьер.

Рабочая группа уже создана. По словам источника УНИАН в отрасли, ее возглавил вице-президент Национальной академии наук, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

«Этот человек может расставить все точки над «і», ревизия, наконец, состоится, в отрасли – масса проблем», - сказал источник, добавив, что первое заседание по итогам работы проверяющих состояние дел в Космическом агентстве пройдет 28 ноября под председательством главы правительства.

Основные обсуждаемые проблемы – совместный с Бразилией проект «Циклон-4», первый украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь» и утилизация твердого ракетного топлива на Павлоградском химзаводе. Дело в том, что средства на их поддержку – главным образом, на погашение долговых обязательств по ним, – составляют львиную долю бюджета Космического агентства, который на 2017 год планируется сократить на 15% - до 2,9 миллиардов гривень. Для сравнения: в 2016 году финансирование НКАУ составило 3,4 млрд грн, из которых на выплату долгов по проектам предусматривалось более 1,8 миллиарда. То есть, главный вопрос аудита Космического агентства – как быть с возникшими миллиардными задолженностями и что делать с подвешенными в воздухе проектами.

Кстати, по словам источника УНИАН, Минфин наотрез отказался выделять какие-либо суммы свыше запланированных средств, то есть, незавершенные проекты останутся без финансирования.

Корреспонденты УНИАН попытались разобраться, в какую черную дыру утекают космические бюджеты Украины. Решить создавшуюся проблему нужно правительству в ближайшее время, так как принять госбюджет Рада планирует в первой декаде декабря. Таким образом, еще можно в главную смету страны внести поправки…

Несостоявшийся «Циклон»

Первый вопрос в повестке дня ревизионной комиссии – совместный украинско-бразильский проект «Циклон-4». О нем заговорили в 2003 году, а уже в 2004-ом парламенты двух стран ратифицировали соглашение, согласно которому Украина должна была изготовить силами КБ «Южное» ракету-носитель и стартовый стол, а Бразилия – предоставить космодром. Ему даже дали название - «Алкантара», построить его должны были вблизи экватора. Первый запуск «Циклона», по договору, должен был состояться не позднее 30 ноября 2006 года. Но сбыться желаемому было не суждено. Бразилия, ссылаясь на форс-мажор, постоянно срывала графики, строительство наземного комплекса было начато лишь осенью 2010 года. А в 2015 году Бразилия в одностороннем порядке денонсировала договор по проекту «Циклон-4», заявив о его туманных перспективах и своих финансовых проблемах. Кстати, зарубежные СМИ писали, что к этому времени космодром был готов на 80%, просто в эту историю внесла свою лепту Россия, ведущая на всех фронтах войну против Украины. Она якобы предложила «помощь и поддержку» находящейся в экономическом и политическом кризисе Бразилии, которая от нее не смогла отказаться, в обмен на свертывание совместных с Украиной проектов.

Денонсация вступила в силу в июле 2016 года и сразу разразился скандал. К этой дате КБ «Южное» выполнило свои обязательства, причем, украинская часть финансирования работ велась как за счет нашего государства, так и на кредитные средства. Убытки от провала проекта КБ оценило в свыше 800 миллионов долларов. Предприятие обвинило руководство Государственного космического агентства (в то время ГКАУ возглавлял Любомир Сабадош) в бездействии по защите интересов страны.

«Длительное бездействие ГКАУ и его руководителя Любомира Сабадоша значительно усложняет дальнейшую защиту прав и интересов Украины и возмещение ущерба», - говорилось в распространенном заявлении КБЮ.

В Космическом агентстве сразу же прояснили ситуацию: межправительственный договор от 2003 года по «Циклону-4» не предусматривает финансовой ответственности сторон за его невыполнение, поэтому Бразильское космическое агентство просто отказалось от переговоров по поводу компенсации Украине затрат в связи с денонсацией. ГКАУ сообщило, что на правительственном уровне рассматривается подача иска в арбитраж ad hoc по правилам ЮНИСТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли). До сих пор никаких сообщений о подаче иска не было. Правда, эксперты уверяют, что, даже если иск будет подан, добиться ничего не получится.

Между тем, задолго до июльского скандала, в феврале текущего года, Сабадош заявил, что КБ «Южное» так и не создало ракетоноситель, а сумма потраченных на украино-бразильский проект средств не превышает 500 миллионов долларов. Кроме того, по словам Сабадоша, Генеральной прокуратурой были открыты 4 уголовных дела по подозрению в разбазаривании госсредств должностными лицами КБ «Южное». Конкретных фамилий экс-глава отечественной космонавтики не называл, но вскоре после этих заявлений с его подачи был уволен генеральный конструктор – гендиректор КБ Александр Дегтярев. Коллектив встал на его защиту, сделал открытое обращение к президенту, Верховной Раде, СНБО даже проводил митинги в защиту уволенного босса. И 25 мая решением суда увольнение Дягтерева было признано противозаконным. ГКАУ 20 июля своим приказом восстановило его в должности. О делах в прокуратуре по сей день ничего не слышно.

А вот Сабадош 22 июля полетел со своего кресла – согласно указу Кабмина. В сентябре 2016-го исполняющим обязанности главы ГКАУ был назначен Юрий Радченко.

Что касается самого проекта, то ГКАУ еще в 2015 году заявляло, что Бразилию можно заменить другим партнером, к примеру, США. Но, как выяснилось, американские инвесторы эту идею не поддержали. Была попытка привлечь в проект Мексику. Даже велись переговоры в ходе визита делегации этой страны в Украину. Но и там пока никакой конкретики нет.

На сайте ГКАУ обнародована Стратегия космической деятельности Украины до 2022 года, в которой в разделе «Ожидаемые результаты» в общем перечне «ожидаемого» говорится: «…начало коммерческой эксплуатации космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Циклон-4», расширение географии стартовых площадок для ракет-носителей этого типа». Только не указано, когда (с 2016 по 2022-й годы) ждать этого «начала». С этим и должна разобраться рабочая группа, созданная Кабмином.

Складская «Лыбидь»

Еще один важный вопрос для проверяющей ГКАУ рабочей группы – первый украинский спутник связи «Лыбидь». Контракт на его создание был заключен в конце декабря 2009-го Национальным космическим агентством с канадской компанией MacDonald Dettwiler and Associates. Предназначение спутника – предоставление услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, мультимедиа и Интернета, в том числе на основе VSAT (малая спутниковая земная станция, в отношении которой применяется упрощенная процедура получения разрешений на частоты).

Для финансирования проекта был привлечен кредит в размере 254,6 миллиона долларов под гарантии правительства Украины у Экспортного агентства Канады под 5,1% годовых, который погашается каждые полгода, начиная с 2014-го, 14-ю равными частями.

Канадцы должны были, кроме создания спутника, построить на территории Украины объекты наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования (два центра контроля и управления полетами). Запуск спутника был запланирован с космодрома Байконур в 2011 году. Российская корпорация «Информационные спутниковые системы» (ИСС) являлись в проекте субподрядчиком, отвечающим, в том числе, за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки.

В 2011 году было объявлено, что запуск перенесен на 2012 год в связи с финансовыми проблемами – предполагалось сделать спутник более мощным. Затем старт снова неоднократно корректировался. В 2014 году он не состоялся в связи с оккупацией Россией Крыма – был утерян наземный комплекс управления спутником, созданный под Евпаторией. Хотя по контракту канадская MDA должна была сдать спутник «на орбите», она выставила дополнительные требования по вложениям со стороны Украины. В ГКАУ говорили, что вопрос выставления претензий канадцам рассматривается. А пока суд да дело, «Лыбидь» более двух лет находится на складском хранении у российской корпорации, что также несет финансовую нагрузку для нашей страны. Во сколько обходится госбюджету Украины это «хранение» – по сей день информация под грифом «секретно». Но на сайте ГКАУ в отчетности за 2015 год говорится, что «на выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии для реализации проектов «Циклон-4» и «Создание Национальной спутниковой системы связи» (ее ключевым элементом и должен был стать спутник «Лыбидь») из бюджета было выделено почти 2,4 млрд гривен».

И вдруг совсем недавно российский ТАСС опубликовал ответ ГКАУ на свой запрос – Украина готовится к запуску «Лыбиди» с космодрома Байконур в 2017 году.

В украинском агентстве (необщительном для украинских журналистов – например, УНИАН уже более двух месяцев ждет ответов от ГКАУ на свои запросы) уверяют российских коллег Димы Киселева, что «спутник полностью собран, прошел испытания и находится в режиме сохранения на территории предприятия «Информационные спутниковые системы» в Красноярске и готов к отправке на Байконур».

Между тем, в ответе украинских космонавтов россиянам не говорится о том, что в скором времени истекает гарантийный срок хранения аппарата и Россия уже уведомила об этом и Украину, и Канаду – партнеров по проекту. Гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов ранее заявлял, что гарантийный срок хранения необходимо продлевать. По его словам, запуск спутника состоится тогда, «когда Украина, Канада и Россия решат вопрос по средствам выведения», для этого нужны проверки оборудования и «не один месяц». В случае отказа от проверок, предупредил Тестоедов, время, которое «Лыбидь» проведет на Земле после истечения гарантии и до запуска, придется вычитать из срока активной работы спутника на орбите. Сейчас, как сказал Тестоедов, российское предприятие ведет подсчет расходов на хранение аппарата и выставит заказчику (то есть, Украине) счет, когда Киев определится с дальнейшей судьбой спутника.

Но, кроме «складских» проблем, можно ожидать их и с «Байконуром». Как известно, в 2015 году Россия и Казахстан, после нескольких лет споров, подписали межправительственное соглашение о порядке взаимодействия по использованию космодрома. То есть, роспись запусков с «Байконура» проходит при непосредственном участии Москвы. В то, что Кремль не станет мешать Украине выводить свой спутник на орбиту (параллельно отказавшись от постоянных платежей из Киева за хранение «Лыбиди» на русском складе), верится с трудом.

Как разрешится эта ситуация – тоже должна определиться рабочая группа, созданная Кабмином для инспекции космической отрасли.

Недоутилизированное ракетное топливо

Еще один недавний скандал в украинской космической сфере связан с утилизацией ракетного топлива наступательных вооружений (баллистических ракет) времен СССР. Эту программу Украина ведет с 1994 года – когда, отказавшись от ядерного оружия, получила гарантии безопасности (от Великобритании, США, России и Китая по Лиссабонскому протоколу 1991-го года. Затем эти гарантии подтвердили США, Британия и РФ, подписав Будапештский меморандум в 1994 году).

На начало 94-го в Украине находилось около 1300 боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и более 600 – для крылатых ракет воздушного базирования. В полном объеме утилизация должна завершиться в 2018 году. Средства на реализацию программы шли не только из госбюджета. Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США (DTRA) на утилизацию украинских ракет постоянно выделяло средства – с 1999 по 2014 год порядка 195 миллионов долларов (полные данные за 2015 год не обнародованы).

Утилизация стартовала в 1995-м. Двигатели от жидкотопливных ракет были утилизированы на «Южмаше», процесс завершился в 2001 году. А вот с ракетоносителями на твердом топливе возникли проблемы, причем техногенного характера.

Твердотопливные двигатели ракет СС-24 были разобраны на Павлоградском химическом заводе, где и хранились до начала утилизации – до 2009 года. Утилизация стала возможна после строительства установок для извлечения и переработки твердого ракетного топлива. Затем в 2013 году была запущена линия по утилизации корпусов этих ракет. На сегодня работы выполнены на 67%, заявил в начале ноября текущего года на пресс-конференции генеральный директор ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман.

Он акцентировал внимание на том, что для полного завершения работ необходимо строительство дополнительных мощностей, но сделать это в нынешнем году не удалось. С учетом старения ступеней ракет существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации – масштабной техногенной катастрофы. Причиной произошедшего он называет разногласие с Государственным космическим агентством.

«На сегодняшний день у нас нет контракта с ГКАУ на утилизацию твердого ракетного топлива в этом году, а, соответственно, нет финансирования. Хотя бюджетные деньги находятся на казначейском счету агентства с апреля этого года. Это говорит о том, что ГКАУ в лице прошлого руководителя сознательно остановило программу утилизации», - говорит гендиректор ПХЗ.

Очень странно выглядит это заявление, особенно, с учетом того, что летом 2015 года между ГКАУ и Министерством обороны США был подписан договор о старте завершающего этапа утилизации твердотопливных ракетных двигателей и расширении финансирования на эти цели. Американская сторона выделила дополнительно 55 миллионов долларов. В госбюджете-2016 на программу утилизации из общего фонда предусмотрено 264,9 млн гривен (в прошлом году на утилизацию было потрачено чуть больше – 269 млн грн, или 97% от предусмотренного в бюджете-2015).

Но директор Павлоградского химзавода утверждает, что средств на дальнейшую утилизацию ядерного наследия СССР нет, даже был взят предприятием кредит для выполнения плановых объемов в 2016 году, а без строительства дополнительных мощностей процесс не завершится в срок, который мы гарантировали партнерам – понадобится еще 4 с половиной – 5 лет.

Между тем, ГКАУ провело хозяйственную проверку Павлоградского химзавода, после которой к предприятию возникло много вопросов. Это спровоцировало аудиторскую ревизию ПХЗ, которая якобы выявила, что в течение 201­3-15 годов руководство завода, используя служебное положение, незаконно реализовало взрывча­тые вещества компаниям, не имеющим на то лиц­ензии. Дальше – больше: возникли подозрения, что часть этой взрывчатки у­шла на неподконтрольные Украине восточные территории. Было возбуждено досудебное расследование. Само же руководство Павлоградского химзавода все обвинения опровергало и при этом уверяло, что все было сделано законно и даже принесло прибыль государству. В скором времени уголовное производство закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Но от этого общая ситуация не прояснилась. Вопросов остается много. Вероятно, ответ на них даст рабочая группа по проверке деятельности Космического агентства. Причем, к перечисленным 3 главным темам можно добавить еще несколько.

Например – космической отрасли Украины в 2016 году были выделены из бюджета 3 млрд грн (по тогдашнему курсу примерно $115 млн), что в 5,5 раза превышают сумму, выделенную в 2015 году. В планах ГКАУ было развитие отечественной группы спутников дистанционного зондирования Земли «Сич», включающее создание и подготовку к запуску космических аппаратов и дальнейшее развитие наземной инфраструктуры. Что сделано из запланированного?

ГКАУ заявляло о старте в 2016 году подготовки создания украинского сегмента международной системы использования данных аэрокосмического мониторинга, который в перспективе должен стать частью общего Европейского исследовательского пространства. Как этот проект продвигается?

Заморожен проект «Морской старт», откуда запускались создаваемые Украиной ракеты среднего класса «Зенит». Заявлялось, что по поводу проекта идут переговоры с США. Какие есть подвижки?

Государственное космическое агентство планировало с 2015 года подписать договор с американскими компаниями, работающими в проектах NASA, который позволит расширить возможности привлечения наших предприятий и научно-исследовательских институтов к совместным проектам на рынке космических услуг США. Что с этими планами?

Мы ждем ответов. Только получив их, можно будет говорить о возможности реанимации космической сферы Украины. И делать это нужно немедленно, пока из-за «серой» неразберихи мы не утратили свои позиции, пока наша страна продолжает оставаться в топ-5 космических держав мира. А, учитывая, что Украина находится в состоянии войны с Россией, приоритетом должно быть создание новых ракетных технологий, спутников – всего того, что обеспечит нацбезопасность и оборону. В современном мире в этих делах без космоса не обойтись.

С небесами должен быть порядок.

Нана Черная (УНИАН)