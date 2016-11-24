Крупные и средние предприятия Украины получили 82 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

Крупные и средние предприятия Украины, по предварительным данным, в январе-сентябре текущего года получили около 82 миллиардов гривень прибыли до налогообложения, в то время как за аналогичный период прошлого года результат был убыточным и составлял 183,9 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 16% - до 270,5 миллиарда гривень, в то время как финансовый результат убыточных предприятий снизился на 54,8%, до минус 188,5 миллиарда гривень.

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Также сообщается, что количество убыточных предприятий в Украине по отношению к общему их количеству по итогам полугодия снизилось на 7 п.п. – до 32,8%.

Согласно сообщению, данные Госстата приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, по предварительным данным, за 2015 год получили 230,6 миллиарда гривень убытка до налогообложения, что в 1,7 раза меньше уточненных данных по убытку до налогообложения за предыдущий год на уровне 389,1 миллиарда гривень.