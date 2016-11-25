Спиртзаводы Львовщины заработают на полную и выйдут на новые рынки сбыта

Об этом шла речь во время рабочего визита руководства ГП «Укрспирт» на Узловський и Угерский спиртзаводы Львовской области.

По словам врио директора – заместителя директора ГП «Укрспирт» Олега Дрожжина, на сегодня ГП «Укрспирт» насчитывает 41 предприятие. Общая мощность этих предприятий превышает 30 млн декалитров спирта в год. В то время как потребность украинской водочной промышленности - превышает 7 млн декалитров в год.

«То есть имеем лишние мощности. Нельзя быть зависимым от одного рынка на 97%, с таким большим риском ни одно предприятие не может жить. Нужно искать новые рынки сбыта. К примеру, на спирт-сырец является очень большой спрос за рубежом, также технический спирт марки Б, также планируем переводить предприятия на биоэтанольну схему», - пояснил Олег Дрожжин.

Что касается Узловсого спиртзавода - руководство ГП «Укрспирт» оценило работу предприятия положительно. В частности, Узловский спиртзавод выпускает спирт «Пшеничная слеза», который соответствует лучшим качествам и его покупают ведущие производители водочной сферы. Проблем со сбытом нет - в месяц Узловский спиртзавод получает 4 млн грн чистой прибыли. Поэтому принято решение дооснастить спиртзавод по современным стандартам, чтобы увеличить производственную мощность, в т.ч. для экспорта продукции.

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Далее руководство ГП «Укрспирта» приняло участие в запуске Угерского спиртзавода, который перепрофилировали под производство спиртосодержащей продукции технического и бытового назначения. Введение в работу этого спиртзавода высоко оценил председатель ликвидационной комиссии концерна «Укрспирт» Игорь Ильчишин. После шести лет простоя, теперь Угерский спиртзавод будет производить средства против обледенения, органический разбавитель для лаков, красок и растворителей и компонента добавки антидетонационной для бензинов «КДА». Кроме того, продукции Угерского спиртзавода будут реализовывать полиграфическим компаниям, производителям красок и лаков органического производства, а также нефтеперерабатывающим предприятиям. Ведутся переговоры по сбыту их сырья за границу.

Участие в работе выездного заседания ГП «Укрспирт» приняли: заместитель директора ГП «Укрспирт» Олег Дрожжин, председатель ликвидационной комиссии концерна «Укрспирт» Игорь Ильчишин, советник директора ГП «Укрспирт» – заместитель председателя профсоюза Юрий Лучечко, а также руководство Львовской облгосадминистрации, директора спиртзаводов. Кроме вышеперечисленного, участники выездного заседания обсудили вопросы приватизации и возобновления производства на других заводах Львовской области.