Цены на металлы продолжают расти на обещаниях Трампа

Цинк, свинец и медь дорожают на фоне обещаний избранного президента США Дональда Трампа вложить $500 млрд в инфраструктуру, а также из-за сокращения объемов добычи. По прогнозам аналитиков, спрос на эти металлы продолжит расти.

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Январские фьючерсы на цинк на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали по итогам последней торговой сессии на 7% — до $3,5 тыс. за тонну. По состоянию на 1 февраля 2016 года стоимость январского фьючерса на цинк составляла $1,9 тыс. за тонну, то есть рост стоимости составил примерно 80%, следует из данных биржевых торгов, сообщает RNS.

1 февраля январский «свинцовый» фьючерс можно было купить в Шанхае за $1,86 тыс. за тонну металла. В настоящее время его стоимость выросла примерно на 68% — до $3,12 тыс. за тонну.

Медь также дорожает. С 1 февраля стоимость январских «медных» фьючерсов на Шанхайской бирже выросла на 38% — с $5,15 тыс. до $7,13 тыс. за тонну меди.

Промышленные металлы подорожали в среднем почти на 30% с начала года после трех лет падения на фоне стабилизации спроса в Китае, обещаний избранного президента США Дональда Трампа вложить $500 млрд в строительство инфраструктурных проектов и «оживить» американскую экономику, а также из-за закрытия ряда горнодобывающих шахт, что привело к сокращению объемов поставок. Дальнейшему росту стоимости металлов также способствуют китайские спекулянты, пишет Bloomberg.

В ходе президентской гонки Трамп обещал вложить $500 млрд в реализацию инфраструктурных проектов, что, по мнению участников рынка, будет способствовать повышению спроса и стоимости меди и других цветных металлов.