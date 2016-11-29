Гройсман: Украина должна наладить серийное производство самолетов

Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках посещения государственного предприятия «Антонов».

«Это высокотехнологичный продукт, которым владеет страна. Украина имеет все возможности строить самолеты «с нуля»», - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что задача правительства сегодня - найти финансовые возможности и необходимые ресурсы, чтобы восстановить самолетостроение. «У нас пассажиропоток растет на 30% в год. Но на линиях используют единицы наших самолетов. А, между тем, по всем характеристикам украинский самолет - качественный и безопасный. Мы должны поставить самолеты на отечественные линии. Мы ведь не сможем продавать свои самолеты, если сами на них летать не будем. Значит, нужно наладить серийное производство», - сказал Гройсман.

Крупнейшим и единственным производителем самолетов в Украине является госпредприятие «Антонов». В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании «Авиалинии Антонова».

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн. По мнению властей, это решение позволит финансово оздоровить предприятие и дать ему новый импульс развития.