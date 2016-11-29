"Укроборонпром" впервые продемонстрирует достижения украинского ОПК в штаб-квартире НАТО

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, впервые представит достижения украинского оборонно-промышленного комплекса в штаб-квартире НАТО (г. Брюссель).

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Как сообщила пресс-служба концерна, презентация состоится с 29 ноября по 2 декабря.

Согласно сообщению, в рамках мероприятия будут присутствовать как представители частных компаний отечественного ОПК, так и специалисты профильных министерств и ведомств Украины. Делегацию концерна возглавит гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"Укроборонпром" взял курс перехода на высокотехнологичное производство, основанное на требованиях международных стандартов, в том числе нормативных документов НАТО, поэтому концерну есть что обсудить в стенах офиса альянса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Романов заявлял, что "Укроборонпром" намерен перейти на стандарты НАТО до 2020 года. По его словам, для перехода предприятий концерна на производство техники по стандартам НАТО необходимо порядка 21 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.