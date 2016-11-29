"Зоря"-"Машпроект": Гройсман должен не допустить срыва миллиардного госзаказа - заявление коллектива

Об этом говорится в соответствующем заявлении коллектива компании.

В заявлении отмечается, что в начале ноября Сумское НПО через систему ProZorro победило в тендере на 4,12 млрд гривен на модернизацию трех компрессорных станций украинской газотранспортной системы. По условиям тендера, около 30% запланированных работ должно выполнить государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», которое входит в структуру «Укроборонпрома».

Однако, как следует из заявления, договор еще не подписан и его срок истекает на этой неделе.

«Несмотря на все обстоятельства, процедура заключения контракта до сих пор не состоялась. По неизвестным нам причинам подписание соглашения откладывается. На этой неделе срок подписания истекает», – говорится в заявлении.

Работники отмечают, что предприятие почти полтора года готовилось к тендеру, разрабатывая несколько вариантов технических спецификаций компрессорных станций.

«Предложенный проект успешно прошел несколько экспертиз, в том числе две государственных экспертизы. Конкурс был проведен абсолютно прозрачно и в рамках законодательства Украины. Электронная система публичных закупок ProZorro акцептовала результаты тендеров», – отмечается в обращении.

В связи со сложившимися обстоятельствами, работники ГП «Зоря»-«Машпроект» просят главу украинского правительства Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию и поддержать национального производителя.

Как известно, что коллектив Сумского машиностроительного научно-производственного объединения выразил готовность выйти на акцию протеста под стены Кабинета Министров и Верховной Рады в случае срыва тендера на обновление ГТС, в котором предприятие победило через «ProZorro». Работники Сумского НПО отметили, что не хотят создавать картинку многотысячного митинга для врагов Украины, но не могут смириться с разногласиями между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза», которые ставят личные интересы выше государственных.