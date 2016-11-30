Украина впервые в истории предлагает союзникам новейшее оружие и технику в штаб-квартире НАТО (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, презентации проходят сегодня в Брюсселе в рамках Дня украинской оборонной промышленности в здании НАТО. Также выставлены стенды с макетами продукции.

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В интервью УНИАН глава «Укроборонпрома» Роман Романов отметил, что тот факт, что это первое такого рода мероприятие в отношениях Украины и НАТО, говорит о заинтересованности союзников. "Альянсу интересен наш опыт и возможности. У нас есть вся техника, которая нужна в современном мире, в частности, бронетехника, высокоточная артиллерия, которую мы разрабатываем и интегрируем в вооруженные силы, беспилотные системы, не только традиционные, но и нетрадиционные, наземные системы типа "Фантом", которая является многофункциональной системой, и это увидел весь мир. Украинская оборонная промышленность может предложить такой опыт, которого еще не имеют союзники", - пояснил он.

При этом Романов отметил, что опыт украинского ОПК, который был получен за два с половиной года гибридной войны, является "уникальным", и цель сегодняшней демонстрации - "совместить этот опыт с возможностями и потенциалом западных компаний". "Стратегия Украины - это интеграция в коллективную безопасность. Объединив усилия, мы будем иметь больший потенциал для того, чтобы обеспечивать мир", - подчеркнул глава «Укроборонпрома».

Он особо обратил внимание на тот факт, что за это время украинский ОПК полностью восстановил обороноспособность Вооруженных сил Украины и обеспечил их техникой и вооружением, отказавшись полностью от российской составляющей. "Мы очень быстро перешли к внутреннему производству", - подчеркнул Романов.

Этот вопрос, по его словам, также интересен и тем союзникам, на вооружении которых еще стоят образцы вооружения и техники, совместимые с российскими.

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок, открывая День украинской оборонной промышленности, подчеркнул, что это "не выставка и не рынок". "Российская агрессия полностью изменила нашу общую безопасность. Также изменились правила игры для нашей оборонной промышленности. Для Украины невозможно представить сотрудничество с врагом, для НАТО это нерационально и опасно. Поэтому вопрос замены импорта и освобождение от зависимости от оборонной промышленности страны-агрессора стал приоритетным вопросом повестки дня", - заявил украинский дипломат.

Божок сообщил, что за два года войны, которую начала Россия, украинская оборонная промышленность получила "уникальный опыт и создала хорошие идеи, как обеспечить способности наших сил без сотрудничества со страной, которая не так давно была партнером и другом, но стала врагом для нас и агрессором для всего западного сообщества". "Сегодня мы продемонстрируем идеи и предложения в контексте замены импорта и освобождения от зависимости от промышленности страны-агрессора", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель помощника генерального секретаря НАТО Эрнст Герольд заверил, что союзники будут продолжать поддержку Украины как "с НАТО, так и на двусторонней основе". "Мы будем улучшать нашу координацию. Безопасность и независимость Украины является важной для евроатлантической безопасности. Сейчас пришло время, чтобы сделать Вооруженные силы Украины и украинские демократические институты такими, чтобы они действительно соответствовали своему назначению в соответствии со стандартами НАТО", - сказал он.