Капитальные инвестиции в металлургическое производство превысили 8 миллиардов

Объем капитальных инвестиций в сферу металлургического производства, в том числе готовой металлопродукции, за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,9% до 8,173 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

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В общем объеме инвестиций (по всем отраслям) доля капиталовложений в металлургическое производство составила 11,9%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года объем инвестиций в эту сферу достиг 12,5 млрд грн.

В течение января-марта 2016 года объем инвестиций в метпроизводство составил 1,788 млрд грн, а уже через три месяца уровень капиталовложений вырос до 4,444 млрд грн.