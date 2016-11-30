Капитальные инвестиции в металлургическое производство превысили 8 миллиардов
19:20, 30 ноября 2016Промышленность
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За 9 месяцев текущего года объем инвестиций вырос на 4,9%.
По итогам 2015 года объем инвестиций в эту сферу достиг 12,5 млрд грн / Фото УНИАН
Объем капитальных инвестиций в сферу металлургического производства, в том числе готовой металлопродукции, за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,9% до 8,173 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.
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В общем объеме инвестиций (по всем отраслям) доля капиталовложений в металлургическое производство составила 11,9%.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года объем инвестиций в эту сферу достиг 12,5 млрд грн.
В течение января-марта 2016 года объем инвестиций в метпроизводство составил 1,788 млрд грн, а уже через три месяца уровень капиталовложений вырос до 4,444 млрд грн.
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