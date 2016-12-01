Задолженность ОПЗ за газ выросла в 3,5 раза – "Нафтогаз"

Одно из крупнейших химических предприятий Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) с 1 по 30 ноября увеличил задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» в 3,5 раза - до 524,2 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Согласно сообщению, уровень оплаты предприятием потребленного в 2016 году газа составляет 23%.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабмин утвердил условия повторной приватизации 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.).

Одним из условий приватизации предприятия является погашение покупателем долга перед «Нафтогазом Украины» за поставки газа на ОПЗ до конца 2016 года. Фонд госимущества планирует провести повторный конкурс по продаже предприятия 15 декабря.

В начале августа завод остановил свою работу после того, как «Укртрансгаз» сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц. Завод возобновил свою работу 4 октября после начала поставок газа «Нафтогазом». По мнению главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, каждый месяц простоя генерировал 7-9 млн грн убытков.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.