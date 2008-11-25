Запорожский завод ферросплавов частично возобновляет производство

Запорожский завод ферросплавов (ОАО "ЗФЗ") с декабря частично возобновляет производство.

Как сообщил УНИАН председатель правления ЗФЗ Павел КРАВЧЕНКО, на сегодняшний день руководством предприятия разработан базовый план действий, реализация которого позволит в декабре запустить от 5 до 10 печей.

"С 1 декабря мы запускаем 4 печи, в дальнейшем будем ориентироваться исходя из потребностей заказчиков - ОАО "Запорожсталь", МК им. Ильича, ОАО "Азовсталь" и ряда менее крупных отечественных и зарубежных предприятий", - сказал он.

По словам П. КРАВЧЕНКО, на сегодняшний день ЗФЗ имеет пакет заказов на 6 тыс. тонн товарной продукции, тогда как до кризиса ежемесячный объем производства предприятия составлял 42 тыс. тонн.

"В декабре мы рассчитываем выйти на 6 тыс. тонн продукции - около 15% того объема производства, который мы имели до кризиса", - сообщил председатель правления ЗФЗ, отметив, в связи с этим в декабре будут выведены на работу как плавильщики, работающие непосредственно на запускаемых печах, так и рабочие ряда вспомогательных цехов.

Сколько сотрудников ЗФЗ смогут выйти на работу и по какому графику они будут работать, сейчас уточняется.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября ОАО "ЗФЗ" остановил 32 печи - полностью прекратил производство.

3400 из 4000 сотрудников завода были переведены на простой с сохранением выплаты 2/3 оклада, остальная часть переведена в оперативное дежурство, обслуживание оборудования и охрану предприятия в условиях выплаты действующих окладов и тарифов без дополнительных выплат, премий и надбавок.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.