"Мы можем строить самолеты, трактора, вагоны": Гройсман побывал на АвтоКрАЗе и испытал беспилотный броневик (видео)

Украина должна максимально использовать свои производственные возможности и ориентироваться на отечественный продукт вместо того, чтобы поддерживать экономики других стран, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения Кременчугского автомобильного завода (ПАО «АвтоКрАЗ»).

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«Мы можем строить самолеты, трактора, вагоны. Грех, что мы не используем собственные позиции, а поддерживаем экономики других стран. Наша задача – создать условия для сохранения производства, – сказал Гройсман. – Понятно, что мы не все можем производить. Но то, чем мы владеем, там, где мы конкурентны, мы должны использовать, наладить сбыт внутри страны и завоевывать новые рынки».

Ознайомився з виробництвом автотехніки на АвтоКрАЗ. Приємно вражений! pic.twitter.com/CYJmk8AWBA — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 декабря 2016 г.

Гройсман отметил, что сейчас в Украине есть большой дефицит автомобильной техники, особенно в коммунальном хозяйстве. «Почему мы должны брать чужое, если у нас есть свое, которое работает в 70 других страна мира?» – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что поддержка производства, создание новых рабочих мест – это основа роста экономики и, как следствие, повышения качества жизни украинцев. И такая политика должна реализовываться не только на центральном уровне, но и на местах.

Гройсман напомнил, что правительство активно ведет процесс децентрализации, что уже способствовало росту доходов местных бюджетов. И это, по мнению премьера, должно стимулировать власти на местах поддерживать производственников, размещать заказы на отечественных предприятиях и максимально использовать производственные мощности внутри страны.

«На кредитах и внешней помощи мы долго не проживем. Нужна государственная политика, которая будет способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест. Да, это сложно, нужно тяжело работать, но в этом залог успеха», – сказал премьер.

В ходе посещения «АвтоКрАЗа» премьер провел испытания беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется с помощью планшета. Гройсман назвал «шикарной» разработку украинских автомобилестроителей и предложил наладить ее серийное производство.

АвтоКрАЗ - дистанційно керую військовим автомобілем зробленим тут, в Україні! Нам є чим пишатись :) pic.twitter.com/hOtqWWThqe — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 декабря 2016 г.

Как сообщал УНИАН, по оценкам правительства, рост промпроизводства в Украине по итогам 10 месяцев текущего года составил порядка 2%. Положительная динамика, как ожидается, сохранится до конца года и продолжится в 2017 году. На следующий год правительство закладывает прогноз роста экономики на уровне 3%. Причем залогом роста станут развитие промпроизводства и увеличение прямых иностранных инвестиций.