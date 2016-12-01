Собираются доказательства по захвату Россией имущества Украины в ее морской экономической зоне - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

"По инициативе Госпогранслужбы, сегодня на корабле морской охраны "Григорий Куропятников" вышли представители правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти с целью документирования противоправной деятельности и сбора доказательной базы по фактам агрессии, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной деятельности Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины", - отметил спикер.

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Сейчас, по словам Слободяна, корабль проводит обследование Одесского газового месторождения.

По результатам этой проверки и документирования, 2 декабря планируется провести пресс-конференцию на базе Южного регионального управления в городе Одесса, добавил он.