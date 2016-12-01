Украинский продукт должен получить поддержку на внутреннем рынке - Гройсман

Сделанный в Украине продукт при всех равных условиях, при надлежащем качестве и цене должен получить первостепенную поддержку на внутреннем рынке, поскольку именно это позволяет наращивать производство, формировать рабочие места, платить налоги и повышать уровень жизни граждан.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе первого выездного заседания Национального комитета восстановления промышленности.

Ранее Гройсман уже отмечал, что правительство готово инициировать законодательные изменения, позволяющие при осуществлении государственных закупок отдавать предпочтение украинскому продукту при условии, что он соответствует требованиям торгов.

"Наша цель - разработать механизмы поддержки предприятий в производстве конкурентной продукции, создании необходимой добавочной стоимости, используя все имеющиеся возможности и ресурсы. Правильная организация, координация и поддержка даст возможность нам получить хороший эффект", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

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В пресс-службе отметили, что первое выездное заседание Нацкомитета восстановления промышленности прошло на базе Крюковского вагоностроительного завода - одного из ключевых производств для госхолдинга "Укрзализныця", который, по словам премьер-министра, является "потенциальным предприятием - миллиардером", но доведен до тяжелого финансового состояния и износа основных фондов на 80-90%.

"Правительство и парламент должны объединять усилия в вопросах стимулирования развития машиностроения, чтобы находить необходимые решения. Такое объединение усилий даст возможность усилить позиции Украины как на международном, так и на внешнем рынках, - уверен глава правительства. - Мы владеем технологиями, необходимой производственной базой для того, чтобы производить украинский продукт. Этот продукт конкурентный во многих сферах. Моя позиция следующая: при всех равных условиях украинский продукт должен в Украине на внутреннем рынке получать поддержку".

Как сообщал УНИАН, по оценкам правительства, рост промпроизводства в Украине по итогам 10 месяцев текущего года составил порядка 2%. Положительная динамика, как ожидается, сохранится до конца года и продолжится в 2017 году. На следующий год правительство закладывает прогноз роста экономики на уровне 3%. Причем залогом роста станут развитие промпроизводства и увеличение прямых иностранных инвестиций.