Проведение повторного конкурса по приватизации ОПЗ может попасть под контроль Росии - СМИ

Контактным лицом от UBS Limited является гражданин России Антон Потапенко (он также является директором UBS Investmentsbank (Россия), пишет КП.

Отмечается, что поскольку главным советником является россиянин, спецслужбы России могут иметь доступ к информации о ходе подготовки к приватизации ОПЗ и повлиять на результаты повторного конкурса.

Напомним, избранный советник по приватизации UBS Limited получает всю информацию о финансовом, экономическом и техническом состоянии ОПЗ. В свою очередь ФГИ получает от UBS Limited советы и консультации о проведении конкурса, принимает решения их на основании, направляет компании для анализа информацию о потенциальных участниках конкурса.

Как известно, Кабинет министров 19 октября утвердил новые условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года. Ранее глава ФГИ Игорь Белоус заявил, что ФГИ не допустит ни одну российскую компанию к конкурсу на приватизацию Одесского припортового завода.

Ссылаясь на информированный источник в Кабмине издание отмечает, что в настоящее время ФГИ инициирует получение ОПЗ от государственных банков кредитов на 6,5 млрд. гривен для погашения задолженности перед OstchemHolding Limited. Если такое решение будет принято и реализовано вместо сомнительной задолженности перед Ostchem Holding Limited у ОПЗ появится бесспорная задолженность перед украинскими госбанками.

В начале октября ОПЗ возобновил свою работу после принятия Кабинетом министров решения о бесперебойной поставке "Нафтогазом" до 300 млн куб. м газа на предприятие до 31 декабря 2016 года.