Гройсман анонсировал льготы при импорте оборудования для технопарков

12:30, 02 декабря 2016
Промышленность
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По словам премьер-министра, Кабмин прорабатывает возможность введения с 2017 года льгот по уплате НДС. Он пояснил, что речь идет не об упразднении налоговых платежей как таковых, но об их возможной реструктуризации.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины прорабатывает возможность введения с 2017 года льгот по уплате НДС при импорте оборудования для технопарков или для производства конечного высокотехнологического продукта в Украине.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

Он пояснил, что речь идет не об упразднении налоговых платежей как таковых, но об их возможной реструктуризации.

«Сейчас мы думаем над тем, чтобы в законодательстве на 2017 год создать льготы по НДС при ввозе оборудования. Мы хотим реструктуризировать платежи. Иными словами, не нужно будет сразу платить 20% (налога - УНИАН), а можно будет эти 20% направить на инвестирование», - сказал Гройсман, добавив, что рассрочка налоговых платежей может быть расширена на срок до 36 месяцев. 

Как сообщал УНИАН, на текущий момент Кабинет министров Украины и парламент Украины работают над двумя ключевыми документами - проектом государственного бюджета на 2017 год, а также проектом изменений в Налоговый кодекс. Принятие двух документов является одним из ключевых условий поддержки макроэкономической стабилизации в Украине, а также залогом плодотворных отношений с ключевыми кредиторами.

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