Гройсман анонсировал льготы при импорте оборудования для технопарков

Кабинет министров Украины прорабатывает возможность введения с 2017 года льгот по уплате НДС при импорте оборудования для технопарков или для производства конечного высокотехнологического продукта в Украине.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

Он пояснил, что речь идет не об упразднении налоговых платежей как таковых, но об их возможной реструктуризации.

«Сейчас мы думаем над тем, чтобы в законодательстве на 2017 год создать льготы по НДС при ввозе оборудования. Мы хотим реструктуризировать платежи. Иными словами, не нужно будет сразу платить 20% (налога - УНИАН), а можно будет эти 20% направить на инвестирование», - сказал Гройсман, добавив, что рассрочка налоговых платежей может быть расширена на срок до 36 месяцев.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент Кабинет министров Украины и парламент Украины работают над двумя ключевыми документами - проектом государственного бюджета на 2017 год, а также проектом изменений в Налоговый кодекс. Принятие двух документов является одним из ключевых условий поддержки макроэкономической стабилизации в Украине, а также залогом плодотворных отношений с ключевыми кредиторами.