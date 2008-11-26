НКМЗ приостановил производство для украинских потребителей

АО «Новокраматорский машиностроительный завод» (г. Краматорск, Донецкая область) пока приостановило производство своей продукции для украинских потребителей, которые перестали оплачивать заводу заказы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба НКМЗ, об этом заявил президент машзавода Георгий СКУДАРЬ. Он сказал, что с 21 ноября на НКМЗ приостановлено производство продукции практически для всех украинских потребителей, и причиной стала неплатежеспособность партнеров и их отказ от ранее заказанного оборудования.

В перечне «замороженной продукции» в том числе оборудование машины непрерывного литья заготовок для меткомбината «Азовсталь», валки и оборудование реконструкции прокатного стана меткомбината «Запорожсталь», шагающие экскаваторы для Полтавского ГОКа, другая продукция. Также вдвое сокращены поставки в Россию.

Всего на НКМЗ, по сообщению Г.СКУДАРЯ, сегодня находится на 700 млн. грн. готовой продукции, за которую заказчики пока не платят деньги.

«Нынешние объемы производства на заводе снизились относительно летних месяцев, потому что мы ряд заказов в производстве приостановили, а новых заказов практически нет, - объяснил руководитель предприятия, - Исходя из ситуации, в декабре завод будет работать пусть и полную рабочую неделю, но с неполной загрузкой».

Г.СКУДАРЬ подчеркнул, что «особенно болезненно мы переносим отсутствие средств, которые заблокированы на банковских счетах, и сейчас мы не можем приобретать комплектующие изделия, сырье и материалы для той продукции, которая находится в производстве, оплачивать нужды социальной сферы». По его словам, сегодня «насущная задача для заводских менеджеров – найти средства для выплаты зарплаты в декабре».

Президент НКМЗ отметил, что также «главной задачей предприятия остаются поиски платежеспособных партнеров, хотя это крайне сложно, потому что кризис поразил промышленность всего мира».

«Я уверен, что мы пройдем этот сложный путь с меньшими потерями, чем многие другие предприятия. Но потери уже есть и еще будут», - сообщил Г. СКУДАРЬ, добавив, что он «на 100% уверен, что в 2009 году мы к уровню (к уровню экономики в стране – УНИАН) лета 2008 года не вернемся».

Справка УНИАН. ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Донецкая обл.) является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения. Завод производит доменное, сталеплавильное оборудование, прокатные станы, дробилки, буровые станки, роторные экскаваторы, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного разлива стали, специальные металлургические краны, экскаваторы, бурильные станки.

74,8319% акций ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" принадлежит физическому лицу.