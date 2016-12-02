ГПСУ выявила в экономической зоне Украины в Черном море работающие буровые установки, захваченные РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил первый заместитель начальника - начальник штаба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Виктор Бабюк.

По его словам, 30 ноября и 1 декабря пограничники провели специальную морскую операцию по освещению обстановки в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в Северо-Западной части Черного моря.

На первом этапе операции для проведения воздушной разведки указанного района был привлечен самолет ВМС Украины.

«На рассвете 1 декабря в 65-ти милях южнее Одессы кораблем Морской охраны «Григорий Куропятников» обнаружены 2 самоподъемные буровые установки (СПБУ), захваченные Россией в период оккупации Автономной Республики Крым», - сказал Бабюк.

Он отметил, что в нарушение международных правил мореплавания находившиеся на платформах СПБУ суднокоманды и другие, в т.ч. вооруженные лица, не отвечали на неоднократные запросы украинских пограничников, которые подавались на общепринятом радиочастотном канале.

Как отметил начальник штаба 1-го отряда Морской охраны капитан 1-го ранга Игорь Запьянцев, вскоре в район Одесского газового месторождения подошел российский военный корабль, который в нарушение норм международного морского права осуществил опасное маневрирование вблизи украинского корабля.

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«Благодаря умелым действиям нашего экипажа удалось предотвратить столкновение кораблей», - подчеркнул Запьянцев.

«Григорий Куропятников» зафиксировал нарушения Российской Федерацией норм международного морского права. Соответствующие процессуальные и другие документы переданы представителям правоохранительных органов, прокуратуры.

Кроме этого, зафиксирован факт изменения государством-агрессором навигационных данных и названия захваченной СПБУ и незаконное использование на ней российского флага.

По инициативе Администрации Госпогранслужбы в морском походе приняли участие представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, СБУ, Национальной полиции в АР Крым, «Нафтогаза» и «Черноморнефтегаза», прокуратуры АР Крым, и военной прокуратуры Южного региона, экологической инспекции.

Как отметил Бабюк, задокументированные результаты морской операции установленным порядком будут предоставлены уполномоченным государственным органам для усиления позиции Украины в международных судебных процессах против Российской Федерации.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав так называемый «референдум» по его самоопределению.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.