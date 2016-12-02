Гройсман заявил о возрождении украинского тракторостроения

Об этом Владимир Гройсман заявил 2 декабря в Киеве, во время своего выступления на Второй международной торгово-промышленной конференции «Зоны свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

«Доработались «до ручки», что, в конце концов, украинского трактора не существует», - сказал премьер.

Отраслевые эксперты считают, что к такому выводу политика подтолкнула ситуация, которая складывается на ПАО «Харьковский тракторный завод» - крупнейшем отечественном предприятии сельскохозяйственного машиностроения, некогда обеспечивавшего соответствующей продукцией потребности агропромышленного комплекса всего Советского Союза. Сейчас, начиная с марта 2016, завод бездействует по причине необоснованного давления, оказываемого различными структурами. Новый инвестор, взявший на себя ответственность за возрождение легендарного предприятия, выражает заинтересованность в модернизации ХТЗ, однако блокирование третьими сторонами работы завода не дают возможности возобновить производство.

Кроме того, сегодня здесь складывается угроза потери уникального кадрового ресурса – несмотря на то, что новый собственник из собственных средств погасил всю накопившуюся до его прихода задолженность по зарплате, ценные работники предприятия начинают увольняться.

Политики самого высокого уровня неоднократно выражали свою поддержку ХТЗ. О необходимости властей вмешаться в ситуацию в различные периоды говорили министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин, представители регионального самоуправления и пр. О положении дел на производстве инвестор говорил во время личных встреч с Президентом Украины Петром Порошенко, послом США в Украине Мари Йованович, а также с ее предшественником Джеффри Пайеттом.

Подтверждением наличия поддержки на самом высоком уровне эксперты услышали и в сегодняшнем заявлении Владимира Гройсмана. «Я думаю, что в следующем году будет качественный конкурентный трактор, который можем использовать десятками тысяч единиц в сельскохозяйственной деятельности. Это будет означать, что в машиностроение начинается возобновление. Мы создаем добавочную стоимость, мы создаем новые рабочие места», - отметил премьер-министр Украины.

В целом, такая позиция полностью совпадает в ранее озвученными Владимиром Гройсманом тезисами о значимости сельскохозяйственного машиностроения для отечественной экономики. «У нас есть громадная потребность в украинских тракторах. Десятки тысяч единиц нам нужны сегодня на полях Украины, а мы пока что не можем их производить, хотя мощности у нас есть», - заявлял премьер-министр в сентябре текущего года.