Порошенко списал "Южмашу" 400 миллионов долга за электричество

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о списании госпредприятию "Южный машиностроительный завод им. Макарова" 400 миллионов гривень долга за потребление электроэнергии.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно данному закону, погашение долга будет осуществлено за счет поступлений от уплаты налогового долга угледобывающих предприятий. В пояснительной записке к документу отмечается, что на 1 июля задолженность этих предприятий перед бюджетом составляет 700 миллионов гривень.

Также в пояснительной записке отмечается, что собственных средств у "Южмаша" для погашения задолженности нет.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга "Антонов" на сумму 706 миллионов гривень и списании пени по нему на сумму 565,8 миллионов гривень.

В 2015 году "ДТЭК Днепрооблэнерго" неоднократно отключало электроснабжение "Южмашу" за долги.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (Днепропетровск) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, представляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.