Участник конкурса по ОПЗ опасается российских "корней" у представителей советника Фонда госимущества

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника юридического отдела «Укрнефтебурения» Тарас Митенко.

По его словам, речь идет о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

«Мы знаем, что общались с консультантом, который находится в России, в Москве. Это нас, мягко говоря, удивило. Сначала мы общались с Антоном Потапенко, который представился как представитель UBS из лондонского офиса. Потом официально Потапенко нас перевел на Москву … Официально представитель в Москве, с которым мы общались – это Рассел Текеев», - сказал Митенко.

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Он считает, что так как Россия является страной-агрессором, а консультации по вопросу приватизации крупного химического предприятия Одесского припортового завода ведутся с участием представителей советника из Москвы, конкурс по продаже объекта имеет очевидные риски.

«Это вопиющий момент. Как мы можем, приватизируя предприятие в Украине, предоставлять информацию стране-агрессору, которая может использовать ее в своих целях? И мы не знаем, куда они ее передают. Она может быть использована против интересов украинских предприятий», - подчеркнул юрист.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено.

Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран швейцарский инвестиционный банк UBS, который предоставляет услуги инвестиционного консультанта в процессе продажи предприятия. Процесс отбора советника проходил по балльной системе и согласно условиям, определенным Межведомственной рабочей группой Кабмина.

При этом в СМИ появилась информация о том, что представитель лондонского офиса UBS Антон Потапенко является директором банка UBS Investmentsbank, который находится в Москве.

«Укрнефтебурение» является крупной нефтедобывающей компанией. Более 10% ее акций владеют нидерландская компания JKX Ukraine B.V. (10%) и кипрская Deripon Commercial Ltd. (22,49%). Компания выявила намерение участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.