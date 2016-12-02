Россия наращивает добычу газа в экономической зоне Украины - ГПСУ

Российская Федерация наращивает мощности по добыче газа в исключительной (морской) экономической зоне Украины в Черном море, в районе Одесского газового месторождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела Морской охраны штаба Южного регионального управления Госпогранслужбы капитан 1-го ранга Сергей Маймула сегодня на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, это зафиксировано во время специальной морской операции по освещению обстановки в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в Северо-Западной части Черного моря, которая проводилась 1 декабря.

"Мы наблюдаем наращивание РФ мощностей по добыче газа. Потому что до этого там осуществляла деятельность одна самоподъемная буровая установка (СПБУ) "Таврида", а в настоящее время туда перебазирована более современная установка "Украина". Это позволит увеличить объемы добычи газа", - сказал Маймула.

Он отметил, что обе установки являются собственностью Украины и были захвачены Россией в период оккупации Автономной Республики Крым. Кроме того, зафиксировано, что РФ самовольно сменила название СПБУ "Украина" на "Крым-1".

Маймула подчеркнул, что в настоящее время деятельность России по добыче газа в Черном море осуществляется всего в 80 километрах от Украины, в то время как до берега России - 180 километров.

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Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины провела специальную морскую операцию по освещению обстановки в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в Северо-Западной части Черного моря.

1 декабря в 65-ти милях южнее Одессы кораблем Морской охраны "Григорий Куропятников" были обнаружены 2 работающие самоподъемные буровые установки, захваченные Россией в период оккупации Автономной Республики Крым. Судокоманды буровых установок и другие, в т.ч. вооруженные лица, не отвечали на неоднократные запросы украинских пограничников.

Затем в район Одесского газового месторождения подошел российский военный корабль, который в нарушение норм международного морского права осуществил опасное маневрирование вблизи украинского корабля.

Все нарушения задокументированы и переданы представителям правоохранительных органов, прокуратуры.