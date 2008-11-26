Стоимость металла в Украине снизилась до 30% - эксперты

С конца сентября т.г. стоимость металлопроката в Украине снизилась на 20-30%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании ОАО «Укрстальконструкция».

По данным компании, снижение цен на металлопрокат началось в конце сентября т.г. и продолжается до сих пор.

На сегодня стоимость металлопроката для производства составляет от 4 до 12 тыс. грн. за тонну, а стоимость металлоконструкций, в зависимости от сложности, составляет от 9 до 20 тыс. грн. за тонну.

В компании отметили, что на разных комбинатах наблюдалась различная динамика снижения цен. Также неодинаково изменились цены на различные виды проката. К примеру, листовой прокат подешевел приблизительно на 30%, как и мелкий сорт. В то же время особого снижения цен на трубы не произошло.

«Сейчас ситуация на рынке металла неопределенная. Вероятно, металлурги в условиях повышения цен на энергоносители не хотят работать в убыток и намереваются повысить цены. Сокращение производства позволяет в определенной степени управлять ценой, и на этой неделе цены ноября уже не действуют у большинства комбинатов. Декабрьские цены пока не озвучены, но на рынке упорно ходят слухи о грядущем росте цен», - пояснили в компании.

По словам специалистов компании, рост цен на металл наблюдался с января-февраля, пик стоимости металлоконструкций пришелся на июль-август и, соответственно, сентябрьское и октябрьское снижение привело цены к уровню цен начала года.

По прогнозам металлургических комбинатов, стоимость металлопроката до конца года незначительно снизится и достигнет какого-то уровня минимальной себестоимости и минимальной рентабельности. С начала 2009 года ожидается стабилизация на этих отметках и с началом строительного сезона (с весны), возможно, некоторое повышение стоимости металлопроката.