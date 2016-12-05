"Антонов" подсчитал затраты на запуск серийного производства самолетов – ищет $700 миллионов

Крупнейшему авиапроизводителю Украины ГП «Антонов» необходимо привлечь $703,2 млн для запуска полномасштабного производства самолетов.

Об этом говорилось во время совещания по проблемам авиапрома, которое провел премьер-министр Владимир Гройсман, пишет ЛІГА.net.

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Как сообщает издание, за последние пять лет (2011 год - девять месяцев 2016-го) предприятие выпустило и продало 16 самолетов: шесть - Ан-132, четыре - Ан-148 и шесть Ан-158.

Руководство компании обратилось к премьер-министру с просьбой помочь предприятию. "За последние 10 лет ни один самолет не построен с прибыльностью, - сказал президент корпорации Украинская авиастроительная компания (УАК) Михаил Гвоздев. - У нас есть облик нового самолета без российских комплектующих и есть рынки для него. Мы знаем как рентабельно произвести этот самолет. Но ни один покупатель не купит самолет, если в этом не будет заинтересовано собственное государство. Нам нужны не столько деньги, сколько помощь в организации лизинговой компании, чтобы эти самолеты полетели".

По словам Гвоздева, компания нашла все необходимые комплектующие на замену российским, но для их окончательной локализации в Украине и закупке за рубежом необходимо $77,5 млн. Помимо этого «Антонову» необходимы средства для обновления производственных мощностей. Всего, для запуска серийного производства в 2018 году, компании необходимо $703,2 млн.

Также «Антонов» рассчитывает на получение госзаказа на закупку самолетов для госструктур. Сейчас у компании есть контракт с Минобороны на строительство трех модификаций Ан-148.

Если получится привлечь финансирование, в 2018-2021 годах «Антонов» готов выпустить почти 100 самолетов: 60 штук - Ан-148/158, 18 - Ан-178 и 18 - Ан-132.

Премьер поручил подготовить программу развития авиапрома: "Это должна быть среднесрочная программа. С четкими задачами: кто, что и в какие сроки должен сделать. И каждый должен взять на себя ответственность. Речь идет о программе развития авиации в военном и гражданском секторах. Это должен быть комплекс мер, направленный на запуск серийного производства".

По словам Гройсмана, уже в январе правительство готово принимать отдельные постановления, направленные на поддержку авиапрома. "Деньги мы найдем", - уверяет премьер.