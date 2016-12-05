Украина вошла в десятку крупнейших поставщиков оружия мира

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2015 год, опубликованном 5 декабря, сообщает radio24.ua.

Доля Украины в глобальном экспорте оружия составляла в 2011-2015 годах 2,6%, – подсчитали эксперты SIPRI.

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Украина занимает в списке крупнейших экспортеров 9 место, немного уступая Италии. В целом за указанный период (первые 5 лет этого десятилетия) объем торговли оружием увеличился на 14% по сравнению с предыдущим пятилетием. На пятерку крупнейших торговцев оружием – США, Россию, Китай, Францию и Германию – приходится 74% всего объема.

При этом Соединенные Штаты и РФ возглавляют этот список с 1950 года. Китай является третьим по величине как экспортером, так и импортером вооружений. А больше всего оружия приобретают Индия и Саудовская Аравия.

Как сообщал УНИАН, Украина резко поднялась в Глобальном индексе милитаризации, поднявшись на 15-е место (из 23-го в прошлом году).