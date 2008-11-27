ArcelorMittal планирует уволить 3% персонала по всему миру

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal планирует уволить до 9 тысяч сотрудников, в основном офисных, что составляет около 3% штата компании, сообщает Reuters.

Сейчас в компании трудятся более 326.000 человек в 60 странах.

Ранее ArcelorMittal объявил о возможности увольнения 16% сотрудников в США, где компания сократила производство на 40% в связи с падением спроса, особенно со стороны автопроизводителей.

Компания планирует сократить производство по всему миру на 35%.

Справка УНИАН. ArcelorMittal - один из мировых лидеров металлургического рынка. В 2007 году доходы компании составляли 105,2 млрд. долл., было произведено 116 млн. тонн нерафинированной стали. Доля компании на мировом рынке составляет 10%.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.