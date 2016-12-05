Кременчугский стальзавод возобновил работу после почти трехлетнего простоя

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) возобновил работу после почти трехлетнего простоя.

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Об этом УНИАН сообщил начальник управления экономики кременчугского горисполкома Николай Здойма.

«Сегодня стальзавод возобновил работу. В 10 утра на предприятии начали разжигать печь. На работу набрали дополнительно 800 человек», - сказал Здойма.

На предприятии УНИАН сообщили, что приказ о возобновлении работы Кременчугского сталелитейного завода с 5 декабря был подписан в октябре этого года. С того момента шел подбор специалистов и подготовка предприятия к запуску.

«Кременчугский сталелитейный завод возобновляет производство для удовлетворения спроса «Укрзализныци». На сегодняшний день идет оживление рынка вагоностроения, происходят перемены на «Укрзализнице». Ее новое руководство говорит о необходимости постройки новых вагонов. Поэтому предприятие возобновило работу», — отметил директор предприятия Виктор Самусенко.

Напомним, Кременчугский стальзавод приостановил работу в феврале 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Кременчугский городской совет обращался к президенту Петру Порошенко и Кабинету министров с просьбой содействовать возобновлению работы Кременчугского стальзавода. 6 декабря в Кременчуге прошла акция протеста работников сталелитейного завода против планируемого с января 2015 года сокращения сотрудников.

В ноябре 2014 года кредиторы стальзавода утвердили план санации предприятия. В прошлом году завод временами простаивал из-за трудностей со сбытом продукции в Россию.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» являлся ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производил широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2013 году Кременчугский стальзавод уменьшил производство литья на 48% - до 70,35 тыс. тонн.