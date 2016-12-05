В "Укрхимаммиактрансе" разоблачили коррупционную схему на 235 миллионов гривень

Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

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В СБУ отметили, что к краже причастен один из действующих чиновников "Укрхимаммиактранс".

"По документам фирмы должны были поставить предприятию оборудование и выполнить работы по обеспечению функционирования аммиакопровода. Во время проверки оперативники спецслужбы выяснили, что бизнесмены не поставили оборудование и не выполнили никаких работ на государственных объектах", - говорится в сообщении.

Во время обысков в Киеве в офисах "Укрхимаммиактранса" и местах проживания фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает причастность чиновников к хищению государственных средств, и крупную сумму денег в иностранной валюте.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Следствие продолжается.