Индия ввела пошлины на украинский прокат

Защитные меры коснутся проката толщиной менее или равной 150 мм и шириной более или равной 600 мм по товарным позициям индийской номенклатуры: 7208, 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20, 7225 40 30 и 7225 99, пишет ЛІГА.net.

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Министерство финансов Индии установило следующие ставки защитной пошлины при ввозе вышеуказанного металлопроката из Украины на условиях CIF по цене ниже $504 за тонну, за вычетом антидемпинговой пошлины, если таковая установлена: 10 процентов от стоимости товара - с 23 ноября 2016 года по 22 ноября 2017 года, 8 процентов от стоимости товара - с 23 ноября 2017 года по 22 ноября 2018 года и 6 процентов от стоимости товара - с 23 ноября 2018 года по 22 мая 2019 года.

Ранее под индийские пошлины попал украинский холоднокатаный углеродистый листовой прокат нелегированный и легированный, без покрытия, всех размеров по ширине и толщине, по начальным кодам Таможенного тарифа (Custom Tariff Heading) 7209, 7211, 7225 или 7226.