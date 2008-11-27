Fitch понизил рейтинг Метинвеста

Сегодня международное рейтинговое Fitch понизило долгосрочный рейтинг Группы «Метинвест» в местной валюте до с ВВ- до В+, национальный долгосрочный рейтинг с АА+(ukr) до A+(ukr), а национальный краткосрочный рейтинг до `F1+(ukr)` до to `F1(ukr)`. Об этом говорится в пресс-релизе агентства Fitch, переданном УНИАН.

В то же время, агенство подтвердило долгосрочный рейтинг Метинвеста в иностранной валюте на уровне `B+` , и краткосрочный рейтинг компании в иностранной валюте на уровне В. Прогноз долгосрочного рейтинга компании является негативным, а прогнозы краткосрочного рейтинга в местной валюте и национального долгосрочного рейтинга сейчас являются стабильными.

По мнению Fitch, сегодняшние рейтинги отражают глобальный экономический спад и международное падение цен на сталь. Поскольку пропорция Метинвеста в экспортных продажах является довольно большой (около 70% продукции Метинвеста идет на экспорт), Fitch ожидает что его финансовые и производственные показатели пострадают сильнее, чем у других производителей стали, которые работают в основном на национальном рынке.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания "Metinvest B.V." (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%).