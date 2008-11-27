Fitch понизил рейтинг ИСД

Международное рейтинговое агенство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Индустриального Союза Донбасса (ИСД) с В+ до В с негативным прогнозом. В то же время, Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг компании на уровне В.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства Fitch, переданном УНИАН.

Понижение рейтинга отражает прогноз Fitch, что доход и EBITDAR компании снизится на 50% из-за падения объемов производства и цен, до 910-950 миллионов долларов в 2009 году, принимая во внимание глобальный экономический кризис и потенциальную неустойчивость спроса на металлопродукцию.

Кроме того, Fitch считает, что на ИСД существенно повлияет глобальный экономический кризис, потому что компания является экспортно-ориентированной (более 70% продаж в 2007 году).

Справка УНИАН. ИСД специализируется на производстве и реализации металлопродукции, контролирует Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, а также металлургический комбинат Dunaferr и металлургический завод DAM Steel в Венгрии, Huta Czestochowa в Польше и имеет ряд других активов.

49,99% в уставном фонде корпорации ИСД владеет компания «Азовинтэкс» (Мариуполь), еще 49,99% - «Визави» (Донецк), 0,02% принадлежит компании «Оникс-Дон» (Донецк).