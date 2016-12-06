В ЕС объяснили свою позицию относительно отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Украине, опубликованном на странице в Facebook.

В ЕС отмечают, что нынешний запрет на экспорт не достигает целей предупреждения незаконной вырубки леса. "Она лишь служит потребностям некоторых заинтересованных групп в деревообрабатывающей промышленности, позволяя им получать исключительный и неограниченный доступ к лесным ресурсам, чтобы собственноручно ими воспользоваться", - сказано в сообщении.

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ЕС выступает против нынешнего запрета на экспорт леса-кругляка, поскольку она является ограничением свободной торговли. Она противоречит международным обязательствам Украины в рамках Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. "Соглашения о свободной торговле, которые стимулируют экономический рост и создают рабочие места для обоих партнеров, означают равный доступ к рынкам друг друга", - подчеркнули в представительстве.

Также в представительстве ЕС заверили, что разделяют обеспокоенность украинцев, которые заботятся о лесах и выступают против неконтролируемой вырубки лесов, незаконной лесозаготовки или обворовывания украинских природных ресурсов. "Возможно, вы заметили то, что несмотря на запрет на экспорт леса-кругляка в Украине продолжается незаконная лесозаготовка и контрабанда древесины", - отметили в представительстве ЕС.

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"Мы работали с украинскими органами власти для нахождения решения проблемы, которое будет честным балансом между, с одной стороны, справедливым и равным доступом к природным ресурсам, стимулированием торговли, инвестиций и экономического развития – и, с другой стороны, защиты ценных и уникальных природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.