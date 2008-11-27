Fitch понизило рейтинги «Интерпайп»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги украинского производителя труб и железнодорожных колес Interpipe Limited: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») и приоритетный необеспеченный рейтинг с уровня «B+» до «B» и сохранило «Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг возвратности активов по приоритетным необеспеченным обязательствам сохранен на уровне «RR4». Одновременно Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне «B».

В сообщении указывается, что понижение рейтингов отражает ориентированность компании на экспорт (около 75% реализации за первое полугодие 2008 г.) и относительно высокую долю производства товарной стали (32% от общего объема производства), что означает, что операционные результаты и финансовые показатели компании, как ожидается, будут пропорционально более затронуты, чем у большинства других сталелитейных компаний на фоне глобальной экономической рецессии и связанного с этим резкого снижения цен на сталь.

По мнению Fitch, в трубном сегменте Interpipe Limited возможно сокращение объемов производства на 25-30% в 2009 г., в то время как сегмент железнодорожных колес будет затронут в меньшей степени. В целом агентство считает, что в 2009 г. EBITDAR компании может сократиться на 30-35% до уровня приблизительно в 275 млн. долл. с учетом ожидаемой динамики в области цен и объемов. В результате, показатели Interpipe Limited могут приблизиться к значениям, установленным наиболее жесткими ковенантами на уровнях «Чистый долг/EBITDAR»#2,5х и «EBITDAR/Процентные расходы»>3,8х.

Fitch также отмечает существенные объемы задолженности/кредитных линий, сроки погашения по которым наступают во 2-м и 3-м кварталах 2009 г., составляющие в сумме 270 млн. долл. У агентства вызывает обеспокоенность тот факт, что банки, предоставляющие валютные средства (главным образом, украинские дочерние структуры зарубежных банков, которые сами во все большей степени сталкиваются с ограниченностью средств) могут не рефинансировать кредитные линии компании, что может подвергнуть ее рискам ликвидности и рефинансирования.

«Негативный» прогноз отражает мнение Fitch о том, что украинский металлургический и горнодобывающий сектор будет восстанавливаться более медленно, чем глобальная металлургическая и горнодобывающая отрасль, а также что компания может столкнуться со сложностями с рефинансированием долговых обязательств, по которым наступают сроки погашения.

По данным Fitch, на конец 3-го квартала 2008 г. общий долг Interpipe Limited составлял 1,0 млрд. долл. Левередж компании (отношение чистого долга к EBITDA) вырос с 0,2x в 1-м квартале 2007 г. до 1,86x в 3-м квартале 2008 г. из-за стратегической программы капиталовложений в строительство электродуговой печи и потребностей в оборотном капитале, обусловленных расширением бизнеса.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - крупная динамичная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.

В 2007 году компания поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.